Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden gerçekleştirilen geçişler nedeniyle vatandaşlar hakkında başlatılan icra takiplerine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddia ve şikayetler yargıya taşındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kamuoyunda gündeme gelen, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında vatandaşlarımız hakkında başlatılan icra takiplerinde icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne ilişkin iddialar ve şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.
"HİÇ KİMSE VATANDAŞI HAKSIZ BORÇLANDIRAMAZ"
Bakan Gürlek, hukuki süreçlerin ve icra mekanizmalarının kötüye kullanılarak vatandaşların haksız borç yükü altında bırakılamayacağını vurgulayarak, " Vatandaşlarımızın haklarının korunması, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturma titizlikle sürdürülecektir" dedi.