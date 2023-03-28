HGS Kaçak Geçiş Cezası Ne Kadar 2023? HGS Kaçak Geçiş Ödeme Nasıl Ve Nereden Yapılır?

Gişelerde ödeme yapmak için duraksamadan hızlı bir geçiş yapmak için Türkiye'de 2012 yılında HGS yani Hızlı Geçiş Sistemi başlatıldı. Çoğu araç sahibi yeni sistemle beraber kaçak geçiş sorunuyla da karşılaştı. Kimileri HGS bakiyesi olmadığı için geçiş ihlali yaptı, kimileri de HGS kartı olmadan geçmeye gişelerden geçmeye çalıştı. Durum böyle olunca araç sahiplerine cezai işlem uygulanıyor. Eğer siz de HGS kullanıyorsanız "HGS kaçak geçiş ödeme ve sorgulama işlemleri" ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmalısınız. 2023 HGS kaçak geçiş cezası ne kadar? İşte tüm merak edilenler…

HGS KAÇAK GEÇİŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

HGS hesabında geçiş ücretini karşılayacak ücretin bulundurulmaması durumunda geçiş ihlali söz konusudur. Yeterli bakiye bulunmadığı durumda hesaplar 15 gün içerisinde yeterli tutar hesaba yatırılmadığı takdirde hesap kapatılır. Ayrıca yasal işleme tabi tutulmaktadır. 15 gün içerisinde hesaba yükleme yapılmaması durumunda geçişin yapıldığı mesafe ücretinin 11 katı cezalı olarak tahsil edilmektedir. HGS kaçak geçiş sorgulamak için şu adımları takip edebilirsiniz:

https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/hgs.jsf PTT'nin resmi sitesine giriniz.

Sağ üst ekranda "Geçiş İhlali Sorgulama" butonuna tıklayınız.

Karşınıza çıkan formu doldurmalısınız.

"Araç Plaka Numarasını Giriniz" Kısmını doldurun.

Alt tarafta yer alan geçiş yerlerine göre sorgulama yapabilirsiniz.

HGS KAÇAK GEÇİŞ CEZASI NE KADAR?

2023 HGS kaçak geçiş yaptıysanız iki hafta içinde aboneliğinizi yaptırmanız veya bakiye yüklemeniz gerekir. Aksi takdirde ceza bedelinizi ödemeniz gerekir. Köprü ve otoyollardan HGS aboneliğiniz olmadan veya bakiyeniz yetersiz olarak geçtiyseniz geçiş ücretinin 4 katı ceza geçiş ücretini de ayrıca ödemek zorunda kalırsınız. Örneğin geçiş ücreti 10 TL ise 40 TL ödeme yapmak durumundasınız.

HGS KAÇAK GEÇİŞ ÖDEME NASIL YAPILIR?

HGS kaçak geçiş ücreti, ceza işlemi gibi durumlarda HGS kartına bakiye yüklenmesi gereklidir. HGS' nin anlaşmalı olduğu bankalardan, PTT şubelerinden ya da internet üzerinden gerçekleştirebilirler.

HGS YÜKLEME NASIL YAPILIR?

HGS yükleme yapmanın birçok yolu vardır. Bunun ilk yöntemi https://hgs.pttavm.com/ üzerinden "HGS Bakiye Yükleme" formunu doldurarak yükleme yapabilirsiniz.

Ülkemizde HGS bakiyesi yükleyebileceğiniz bankaların bazıları şu şekildedir:

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Türkiye İş Bankası

Garanti Bankası

Denizbank

Akbank

Yapı Kredi Bankası

HGS KAÇAK GEÇİŞ ÖDEME SÜRESİ

HGS kaçak geçiş durumunda; geçiş yapılan plaka üzerine 15 (on beş) gün içinde HGS abonesi olunması veya mevcut HGS hesabına geçiş için yeterli bakiyesi olması durumunda cezalı geçiş ücreti uygulanmamaktadır.