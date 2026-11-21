Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili olarak avukatlık ve icra uygulamalarının durdurulduğunu belirterek, "Söz konusu icra takiplerinin toplam geçişlerin yalnızca yüzde 0,43'ünü oluşturduğu tespit edilmiştir" dedi.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada son günlerde HGS ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen hususlar üzerine gerekli incelemelerin yapıldığını kaydetti. Uraloğlu, vatandaşlara yansıyan sorunlarla ilgili taraflarla yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan kararları açıkladı.

DAVALAR DURDURULDU

Uraloğlu, özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatları kapsamında yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulması ve bu uygulamanın yeniden düzenlenmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

HGS kullanıcılarının hesaplarını kredi kartına bağlayarak otomatik ödeme talimatı vermelerinin teşvik edilmesi ve bu yönde kolaylaştırıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi kararının alındığını belirtti.