Asrın felaketi 6 Şubat 2023 depremlerinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan ailesini ziyarete giden Emine Kuş (24), ikinci depreme ailesine ait çiçekçi dükkânında yakalandı. Deprem sırasında 85 yaşındaki Alzheimer hastası babaannesini kurtarmak için mücadele eden Kuş, binanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı ve sağ kolunu kaybetti. Enkazdan çıkarılan Emine Kuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden ve kalbi duran genç kız, 45 dakika süren kalp masajı ve elektroşok müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Ardından askeri helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen Kuş, çok sayıda ameliyat geçirdi. Emine Kuş'a 2023 yılı Eylül ayında ilk aşamada takılan standart veya başlangıç seviyesi protez takıldı. Anvcak Emine Kuş'un hayali ise parmak hareketlerini çok daha hassas kontrol edebilen, kas sinyallerini algılayan ve günlük yaşamda daha yüksek tutuş gücü sağlayan yeni nesil biyonik protez kol taktırmaktı. Hayalini gerçekleştirmek için Çin'e giden Emine Kuş'a yıllardır beklediği son teknoloji biyonik kolu takıldı.

"BENİM ARTIK BİR KOLUM VAR"

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen eğitim hayatından vazgeçmeyen Emine Kuş, Artvin Çoruh Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünden mezun oldu. Uzun süren tedavi ve bekleyişin ardından protez koluna kavuşan Emine Kuş; "Bugünün hayalini çok kurdum ve benim artık bir kolum var. Hiçbir enkaz hayallerinizden daha büyük değildir" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör