Hilmi Türkmen paylaştı: "Bakılmamış, kurumuş, terkedilmiş bostanlar"

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Hilmi Türkmen'in belediye başkanlığı yaptığı zamanlarda bostanlar kuruldu. İlçenin belli noktalarındaki bu bostanlarda yetişen sebzeler huzurevlerinde yaşamlarını sürdüren insanlara da gönderiliyordu. Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kendi görevi döneminde bostanların bakımlı olduğunu ve huzurevlerine sebzelerin gönderildiğini ifade ederek şu anki CHP'li Üsküdar Belediyesi'nin bostanları bakımsız bıraktığını sosyal medyadan paylaştı.

BOSTANLARI BAKIMSIZ BIRAKMIŞLAR

Kendi döneminde bakımlı olan bostan fotoğrafı ile bugünkü bakımsız halinin fotoğrafını paylaşan Türkmen şu ifadeleri kullandı: "Bostanlarımızda yetişen sebzeler huzurevlerine, büyüklerimize ulaşırdı. Ekim sonuna kadar sürerdi hasat. Çok mu önemli diyeceksiniz, evet çok önemli! Yeşile, berekete saygı, büyüklerimize de bir incelik… İlk fotoğraf bugünkü hali. İkinci fotoğrafsa geçen sene bugünler… Bakılmamış, kurumuş, terkedilmiş bostanlar, parklar, bahçeler! Üsküdar'da yeni bir şey yapmayın, olanı koruyun yeter ama nerede? Her hafta bir açılışla, yeni bir eserle anılan Üsküdar, 6 ayda çöple, parklarının, bahçelerinin bakımsızlığı ile anılır oldu."