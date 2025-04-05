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Giriş Tarihi: 5.4.2025 12:27 Son Güncelleme: 5.4.2025 14:19

Hilvanlı Gazi son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde ikamet eden Gazi Mehmet Onay hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Hilvanlı Gazi son yolculuğuna uğurlandı

Hilvan ilçesinde hayatını kaybeden Gazi Mehmet Onay düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen cenaze törenine, Hilvan Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, ilçe emniyet müdürü, ilçe jandarma komutanı, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Hayatını kaybeden Gazi Mehmet Onay kılınan cenaze namazın ardından Hilvan Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Hilvan Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, şu ifadeleri kullandı: "Son yolculuğuna uğurladığımız, vefat eden Hilvanlı Gazimiz Mehmet Onay amcamızın cenazesine katılıp, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledim. Vefat eden tüm şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de esenlikler diliyorum."

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Hilvanlı Gazi son yolculuğuna uğurlandı
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