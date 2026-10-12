Hindi yumurtasını neden yemiyoruz? Asıl neden düşündüğünüzden farklı!

Hindi yumurtaları genellikle tavuk yumurtalarından daha büyük olur. Kabukları krem veya açık kahverengi tonlarında olabilir ve üzerlerinde benekler görülebilir. Ancak daha büyük olması, tek başına daha sağlıklı ya da besin değeri bakımından kesinlikle üstün olduğu anlamına gelmez.