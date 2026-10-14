Hiranur’un katiline ağır müebbet istendi

Mersin'de yaşayan 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, geçen yıl 31 Ağustos'ta, park halindeki bir otomobilin içinde tabancayla öldürüldü. Tutuklanan şüphelilerin yargılandığı Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Hüseyin Arda Şark'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Nazmi Ç. ve Mustafa Z.'ye ise 4'er ay hapis cezası verilerek tahliye edildi.

İtiraz üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak davanın duruşmalı şekilde yeniden görülmesine karar verdi. Bu karar üzerine sanıklar, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Mütalaasını açıklayan savcı, Hüseyin Arda Şark'ın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını, diğerlerinin cezaların ise sabit kalmasını istedi.