Hiranur’un katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi! Acılı baba, “Acımızı bir nebze olsa da hafifletecek”

Hiranur'un hayatını kaybettiği cinayet 31 Ağustos 2025'de yaşandı. Toroslar ilçesi Sabahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde 31 Ağustos 2025'te Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilin içinde tabancayla öldürülmüş olarak bulunmuştu. Gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin Arda Şark, Nazmi Ç. ve Mustafa Z. tutuklanmıştı. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi karar duruşmasında sanıklardan Hüseyin Arda Şark'a "Çocuğu olası kastla öldürme" suçundan müebbet, Nazmi Ç. ve Mustafa Z.'ye ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4'er ay hapis cezasına çarptırmış ve tahliye etmişti.

AİLE KARAR İTİRAZ ETTİ

Ailenin karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşımasının ardından Adana Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak davanın duruşmalı şekilde yeniden görülmesine karar verdi. Bunun üzerine üç sanık, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Ceza Dairesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Hüseyin Arda Şark'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, Mustafa Z. ve Nazmi Ç. hakkındaki cezaların ise sabit kalmasını istedi.

ADALETİMİZE GÜVENİYORUZ

Kızlarını öldüren katil zanlısına mahkemenin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmesinin acılarını bir nebze olsa hafiflettiğini dile getiren acılı baba Murat Aygar, "Mersin'de yerel mahkemede dava sonuçlanmıştı. Biz de o karara itiraz ettik. İtirazımızın ardından dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf incelemesinde dosyanın yeniden görülmesine karar verildi. 19 Ekim'e ertelenen mahkemede karar çıkacak ve kızımı öldüren o kişi cezasını çekecek. Adaletimize güveniyoruz ve gereken cezayı karar bağlayacak" ifadelerin kullandı.