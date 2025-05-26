Gölde boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı

Olay, Kaman'a bağlı Savcılı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kardeşleriyle birlikte baraj gölüne açılan İsa Laçin'in bulunduğu tekne, henüz belirlenemeyen bir sebeple alabora oldu. Kardeşlerini sudan çıkaran Laçin, üzerindeki balıkçı kıyafetinin ağırlığı nedeniyle suya battı ve yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Laçin'in cansız bedenine ulaşıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenaze, Kaman ilçesine bağlı Kurutlu Köyü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.