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Giriş Tarihi: 26.5.2025 19:52 Son Güncelleme: 26.5.2025 20:06

Gölde boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde, Hirfanlı Baraj Gölü’nde teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki İsa Laçin, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Gölde boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı

Olay, Kaman'a bağlı Savcılı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kardeşleriyle birlikte baraj gölüne açılan İsa Laçin'in bulunduğu tekne, henüz belirlenemeyen bir sebeple alabora oldu. Kardeşlerini sudan çıkaran Laçin, üzerindeki balıkçı kıyafetinin ağırlığı nedeniyle suya battı ve yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Laçin'in cansız bedenine ulaşıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenaze, Kaman ilçesine bağlı Kurutlu Köyü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Gölde boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı
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