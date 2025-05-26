Hirfanlı’da acı son: Tekne alabora oldu 4 kardeşten 1’i hayatını kaybetti

Olay, Kaman ilçesine bağlı Savcılıkurutlu köyü yakınlarında meydana geldi. Gümüş balığı avlamak için "İsa Reis" adlı tekneyle baraj gölüne açılan ve lisanslı balıkçılar olan dört kardeş, balıkları tekneye yükledikleri sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle teknelerinin alabora olmasıyla suya düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kardeşlerden İsa Laçin (40), su altında kalarak hayatını kaybederken, Sezer Laçin (24) ağır yaralı olarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer iki kardeş, Soner (30) ve Uğur Laçin (35), kendi çabalarıyla kıyıya ulaşarak kurtuldu. Soner ve Uğur Laçin'in sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İsa Laçin'in cenazesi Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sonrası Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek yaptığı açıklamada "Savcılıkurutlu köyüne kayıtlı 4 kardeş, 'İsa Reis' adlı tekneyle Hirfanlı Baraj Gölü'ne gümüş balığı avına çıkıyor. Balığın tekneye yüklenmesi sırasında tekne alabora oluyor. En büyük kardeş olan ve tekneye kayıtlı İsa Laçin, üzerindeki ekipmanlarla birlikte uzun süre su altında kalıyor ve maalesef kurtarılamıyor. Diğer kardeşler kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşıyor. 1 vatandaşımızı kaybettik, 1 vatandaşımız ise tedavi altında." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.