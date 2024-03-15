Hırka-i Şerif’e ziyaretçi akını

Ramazan ayı dolayısıyla Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden olan Hırka-i Şerif, İstanbul Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif'in ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle cami bahçesinde düzenlenen törene, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir ile ailesi ve protokol üyeleri katıldı.Hırka-i Şerif Camii İmam Hatibi Recep Köksal'ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Erbaş, Âl-i İmran Suresi'nin 31. ayetini aktararak, Allah'ın insanları sevmesinin yolunun Hz. Muhammed'e itaatten geçtiğini dile getirdi. Ayette de bunun ifade edildiğini aktaran Erbaş, "Bizim hem Allah'ı sevmemiz hem Peygamberimize itaat etmemiz, onu sevmemiz Kuran'ın bir emridir.Bunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Peygamber Efendimiz olmasaydı biz İslam'ı nasıl öğrenecektik? Biz namaz kılmayı nasıl bilecektik? Oruç tutmayı nereden bilecektik?" diye sordu. Erbaş, Hz. Muhammed'in Kuran-ı Kerim'in yaşayan hali olduğunu belirterek, Kuran'ı anlamalarını sağlayanın hadisler olduğunu söyledi. İlk Kuran-ı Kerim yorumcusunun Hz. Muhammed olduğuna değinen Erbaş, "O yüzden aziz kardeşlerim, işte Hırka-i Şerif, Peygamber Efendimizin hırkası, Peygamber Efendimizin o kutsal eşyaları, ayağının izi, ayak izi bile bizim için o kadar değerli ki" dedi. Hırka-i Şerif'i bugüne kadar taşıyanlara, muhafaza edenlere teşekkür eden Erbaş, gençlere ve çocuklara Peygamber sevgisinin aşılanması gerektiğini anlattı. Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi'nde Allah'ın kitabını ve sünnetini emanet bıraktığını vurgulayan Erbaş, "İşte biz o yoldayız. Peygamber Efendimizin bütün insanlığa, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için getirdiği Kuran'ın yolundayız" diye konuştu.Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani'ye hediye edilen kutsal emanetlerden olan Hırka-i Şerif, 1851 yılından bu yana Fatih ilçesindeki adına yaptırılan Hırka-ı Şerif Camii'nde muhafaza ediliyor. Hz. Muhammed'in emaneti Hırka-i Şerif, Veysel Karani'nin 58. ve 59'uncu kuşak torunları tarafından korunarak ziyarete açılıyor.TÖRENDE hep birlikte dua edilmesinin ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif'i görmek için cami bahçesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.