Hırsız kızlar çetesi yakalandı... 197 suç kayıtları var 17 ev soymuşlar

Sarıyer'de 7 Eylül günü eve giren hırsızlar evde ziynet eşyası ve para ne buldularsa aldılar ardından kayıplara karıştılar.
Ev sahibi Ş.A.'nın şikayeti üzerine ekipler çalışma başlattı. Çalışanlar sürerken Başakşehir'de ikamet eden C.Y.nin evine giren hırsızlar evde değerli ne buldularsa çantalarına doldurdular.
O sırada bölgede çalışma yapan ekipler, şüphelileri fark edince kısa bir kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındılar.
HER BİRİ SUÇ MAKİNASI
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyette yapılan sorgulamalarında her birinin suç makinası oldukları ortaya çıktı.
Hırsız kızlar çetesi olarak bilinen çete üyelerinin en tecrübeli olanı 21 yaşındaki Şeyma U.'nun tam 82, Ebru U.'nun 74, Ayşe Ç.'nin 23 Sedef T.'nin 1 ve Yazgül Ç.'nin ise 17 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.
17 EVİ SOYMUŞLAR
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanırken şüphelilerin 17 ayrı evden hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.