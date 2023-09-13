Haberler Yaşam Haberleri Hırsız kızlar çetesi yakalandı... 197 suç kayıtları var 17 ev soymuşlar
Giriş Tarihi: 13.9.2023 11:26

Hırsız kızlar çetesi yakalandı... 197 suç kayıtları var 17 ev soymuşlar

İstanbul Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde girdikleri ev ve işyerlerinden çok sayıda ziynet eşyası ve binlerce lira para çalan ‘hırsız kızlar’ çetesi yakayı ele verdi. Yakalanan şüphelilerden Şeyma U.’nun benzer suçlardan 82 kaydının olduğu, Ebru U.’nun 74 suç kaydının olduğu, Ayşe Ç.’nin 23 suç kaydının olduğu öğrenilirken yaşları küçük iki şüphelininde aynı şekilde suç kayıtları olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişilik hırsız kızlar çetesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hırsız kızlar çetesi yakalandı... 197 suç kayıtları var 17 ev soymuşlar

Sarıyer'de 7 Eylül günü eve giren hırsızlar evde ziynet eşyası ve para ne buldularsa aldılar ardından kayıplara karıştılar.

Ev sahibi Ş.A.'nın şikayeti üzerine ekipler çalışma başlattı. Çalışanlar sürerken Başakşehir'de ikamet eden C.Y.nin evine giren hırsızlar evde değerli ne buldularsa çantalarına doldurdular.

O sırada bölgede çalışma yapan ekipler, şüphelileri fark edince kısa bir kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındılar.

HER BİRİ SUÇ MAKİNASI

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyette yapılan sorgulamalarında her birinin suç makinası oldukları ortaya çıktı.

Hırsız kızlar çetesi olarak bilinen çete üyelerinin en tecrübeli olanı 21 yaşındaki Şeyma U.'nun tam 82, Ebru U.'nun 74, Ayşe Ç.'nin 23 Sedef T.'nin 1 ve Yazgül Ç.'nin ise 17 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

17 EVİ SOYMUŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanırken şüphelilerin 17 ayrı evden hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı! Hamile kadın aracın altında kaldı
İBB'nin algı operasyonu çöktü: Kendi personeli bile bozuk merdiveni kabul etti! Göz göre göre yalan söylediler...
İBB'nin A Haber'e yönelik kara propagandasına Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kafkasya’daki tuzak
İtiraf edin, siz de 12 Eylül’e karşı boş değilsiniz
Sayın Cumhurbaşkanım
Kiracı ev sahibini öldürdü
'İmamoğlu ile ortak hayalim var' demişti: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü! O tarihe işaret etti...
CHP ve EOKA meselesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsız kızlar çetesi yakalandı... 197 suç kayıtları var 17 ev soymuşlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA