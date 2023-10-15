Haberler Yaşam Haberleri Hırsızları kapı dürbününden görüntüledi
Giriş Tarihi: 15.10.2023 11:58

Hırsızları kapı dürbününden görüntüledi

İstanbul Sultangazi'de binanın giriş kapısının şifresini kırarak içeri giren hırsızlar tek tek daire kapılarını zorladı. Birinci katta bulunan dairenin kapısını zorlayan hırsızlar, ev sahibinin kapı dürbününden kendilerini görüntülediğini farkedince olay yerinden kaçtı. O anlar kameya yansıdı.

DHA
Hırsızları kapı dürbününden görüntüledi

Olay, yaklaşık bir hafta önce İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde binanın giriş kapısının şifresini kıran iki hırsız içeri girdi. Dairelerin kapılarını zorlayan hırsızlar, birinci kata çıktıklarında ilk olarak Burak Yıldırım'ın kapısını zorladı. Kapının kilitli olmasından dolayı açamayan hırsızlar yan dairenin kapısını zorlamaya başladı. İçeride olan ev sahibi, kapı dürbününden baktığında iki hırsızın daire kapısını zorladığını gördü. Cep telefonu kamerası ile kapı dürbününden hırsızları görüntülemeye başladı. Bir süre kapıyı zorlayan hırsızlar, içeriden gelen seslerin ardından kapı dürbününden birinin kendilerini görüntülediğini farkedince olay yerinden kaçtı. Hırsızların kapıyı zorladığı anlar ev sahibinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Mahalle sakinleri ise son zamanlarda hırsızlık olaylarının arttığını belirtirken, geçtiğimiz günlerde başka bir apartmana giren iki kapşonlu hırsızın daire kapılarını zorladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, girdikleri dairelerden birinden çanta çalan hırsızların bina girişinde çantanın içini boşalttıkları ve olay yerinden kaçtıkları anlar yer alıyor.

"FARK EDİNCE KAPI MERCEĞİNDEN VİDEO KAYDI ALIYOR"
Evinin kapısı zorlanan Burak Yıldırım, "Ben iş yerine giderken, öğlen saat 12.00 sıralarında gerçekleşiyor olay. Önce bizim kapıyı zorluyorlar, kilitli olduğu için açamıyorlar. Diğer daireye yani karşı komşuma yöneliyorlar. Binaya girenler ve daire kapılarını zorlayanlar iki kişiler. Aşağıda da bir gözlemcileri olduğunu düşünüyorum. Dış kapıyı zorlamışlar zaten ufak bir zedeleme var. Şifreyi kırarak rahatlıkla kapıyı açmışlar. Daireyi tekrardan zorlamışlar. Kapı kilitlerini bayağı bir kırıp zorlamışlar. Ama lakin kapıyı açamayınca tekrardan yan komşunun kapısını zorlamışlar. Komşum fark edince kapı merceğinden video kaydı alıyor. Videoya aldığı zaman hırsızlar kapı kilidinden bakıyorlar. Kapı kilidinden bir kişi izlendiğini görünce panik yapıp kaçıyorlar. Şikayetçi olduk. Karakola bilgisini verdik parmak izi alındı. Bu çevrede çok hırsızlık vakası oluyor. Yaklaşık 3 ay falan önce ayakkabıları falan çalmışlardı. Ama hırsızlık teşebbüsünde bulunmamışlardı" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Batı'nın acımasız ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! Walt Disney'den İsrail'e destek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu’na 3 ilden büyük şok
Ayşenur ablası devreye girdi
İsrail sonrası yeni Ortadoğu’ya doğru
New York’ta ABD’li muhabire tokat gibi cevap! Başı kesilen bebek yalanına isyan etti: Sürekli uyduruyorsunuz
Hindistan’da birkaç gün
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Başka erkeğe mesaj attı, nafakadan oldu
Türkiye'deki o üniversitede 26 akademisyen dünya sıralamasında
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsızları kapı dürbününden görüntüledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA