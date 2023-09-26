Hırsızlık için girdi, asansör boşluğuna sıkıştı

Şaşırtan hırsızlık girişimi Bakırköy'e bağlı Zuhuratbaba Mahallesi, Çağ sokakta meydana geldi. Daha önce de hırsızlıktan kayıtları olan H.Y., bu kez yakayı sıkışarak ele verdi. Apartmanda hırsızlık şüphesi üzerine ihbar alan Bakırköy Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı ekipler binada tarama yaparken ilginç bir manzara ile karşılaştı.

H.Y.'yi asansör boşluğuna sıkışmış ve hareketsiz halde buldu. Polis ekipleri sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. H.Y., sıkıştığı bölgeden çıkarılıp kontrol amaçlı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisi ve işlemleri tamamlanan H.Y., işlemleri için Kartaltepe Polis Merkezi'ne götürüldü. H.Y.'nin daha önce de birtakım hırsızlık suçlarından Bakırköy Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri tarafından yakalandığı ve karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.