Hırvatistan Bayraktar TB2 alımını onayladı

Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, "Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının tedarik edilmesine ilişkin acil ve öncelikli bir ihtiyaç bulunduğunu bildirdi. Baykar Makina San. ve Tic. A.Ş. ise Hırvatistan Cumhuriyeti için "kapsamlı paket" modeliyle Bayraktar TB2 insansız hava aracı sistemi için bilgilendirici bir teklif ve konfigürasyon önerisi sundu. Konfigürasyon, keşif amaçlı elektro-optik kameralarla donatılmış altı hava aracı, başlangıç silah setini kapsıyor." dedi.

PAKETTE NELER VAR?

Hırvatistan hükümeti tarafından Bayraktar TB2'lerin satın alımına ilişkin kabul edilen karar metninde, Baykar tarafından sunulan paketin, kamera ve silah sistemleriyle donatılmış İHA'ların yanı sıra komuta ve kontrol merkezi, eğitim simülatörü, yer kontrol istasyonları, yer veri istasyonları, 4 bin saatlik uçuş için yeterli olacak miktarda yedek parça başlangıç seti, Türkiye'den uzmanların iki yıl Hırvatistan'da kalmaları, Türkiye'de eğitim ve paketin tamamının Hırvatistan'a transferi hususları yer aldı.