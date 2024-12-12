HIV virüsü taşıdığını eşinden gizledi

İstanbul'da nikâh işlemleri için alınan sağlık raporunu belediyeye geç teslim edip HIV pozitif olduğunu evlenmeden önce eşinden saklayan sanık hakkında, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. E.K'nın (35) 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023'te farklı hastanelerde yaptırdığı iki testin sonucu HIV pozitif çıktı. Tedaviye alınan ve ilaç kullanmaya başlayan E.K., 26 Şubat 2023'te K.K. (36) ile evlendi. Nikâh işlemleri kapsamında alınan sağlık raporunu, işlerinin yoğun olduğunu söyleyerek eşinden sonra belediyeye teslim eden E.K., hastalığını karısından sakladı. K.K. 1.5 ay sonra evde temizlik yaptığı sırada eşinin ilaç kutuları ile kıyafetinin cebinde "Hepatit B aşısı yapılması uygundur" yazılı bir not buldu. E.K., ilaçları çantaya arkadaşının koyduğunu söylese de karısıyla tekrar test yaptırdı. K.K. test sonucunda eşinin HIV virüsü taşıdığını öğrendi. Bunun üzerine K.K. hastalığını kendisinden saklayan eşi hakkında avukatı aracılığıyla şikâyette bulundu. K.K.'de HIV virüsü tespit edilemedi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli E.K. hakkında hazırlanan fezleke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İddianamede, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararına değinilerek, sanığın evlilikten önceki hastalığını bilmesi halinde, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan değerlendirme yapılacağı vurgulandı. İddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği kaydedildi. Sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame ağır ceza mahkemesince kabul edildi.