Hız sınırı tabelasını 70 ile değiştirdiler: 400 sürücü radara yakalandı!

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Haldensleben kasabasında, kötü bir şaka yüzünden yaklaşık 400 sürücü haklarında hız cezası kesilecek hale geldi. Biri, hız sınırı 50 olan bir yola 70 yazan sahte bir levha koydu. Hemen ilerideki mobil radar araçları yakaladı. Polis şakacıları arıyor.
Eylül ayının başında, Magdeburg'un yaklaşık 22 kilometre kuzeybatısındaki Haldensleben'de, Magdeburger'de bilinmeyen kişiler hız sınırı levhasını değiştirdi. Şehir merkezine doğru uzanan bu yol kesiminde geçerli sınır 50 km/s'ydi, ama yola 70 km/s yazan bir levha konuldu.
Levhanın hemen ilerisinde ise belediyenin mobil hız ölçüm cihazı duruyordu. Cihaz hala 50 km/s'ye göre çalışıyordu. Sahte levhaya güvenen sürücüler, kendi bildiklerine göre kurallara uyarak ilerlerken radara yakalandı. Belediye çalışanları sahte levhayı fark edip kaldırdığında, cihaz yaklaşık 400 aracı kaydetmişti.
Yolun geçtiği bölge, işletmelerin ve akaryakıt istasyonlarının bulunduğu şehir içi bir alan. Böyle bir yerde 70 km/s'lik bir sınır sürücülere inandırıcı geliyor. Sahte levha da gerçeğine yeterince benziyordu.
Burada asıl sorun, levhanın ne zaman değiştirildiğinin tam olarak bilinmemesiydi. Bu durumda hangi sürücünün gerçekten kandırıldığını, hangisinin bilerek hız yaptığını ayırt etmek mümkün değildi.
Belediye, birkaç haftalık bir değerlendirmenin ardından ilgili dönemdeki tüm ihlalleri iptal etmeye karar verdi. Bu karar, 70 km/s'nin de üzerinde giden sürücüleri de kapsıyor.
Almanya'da genel ilke de bu yönde: Bir sürücünün güvenebileceği şey, yoldan geçerken bir bakışta görebildiği trafik işaretleri. Sahte de olsa gerçek gibi görünen bir levhaya güvenen kişinin cezalandırılması zor.
Şakacılar henüz bulunamadı. Polis olayla ilgili soruşturma açtı ve tanıklara çağrı yaptı.
Alman yetkililer, trafik işaretlerini değiştirme yetkisi olan biri gibi davranmanın iki yıla kadar hapis cezası gerektirebilecek bir suç olduğunu, ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye atma suçlamasıyla da karşılaşabileceklerini belirtiyor.