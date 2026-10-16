Haberler Yaşam Haberleri Hız sınırı tabelasını 70 ile değiştirdiler: 400 sürücü radara yakalandı!
Giriş Tarihi: 16.10.2026 09:22

Hız sınırı tabelasını 70 ile değiştirdiler: 400 sürücü radara yakalandı!

Levhada 70 yazıyordu, ama yolun gerçek hız sınırı 50'ydi. Birkaç gün içinde yaklaşık 400 sürücü, kendilerinin haberi olmadan radara yakalandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
HİLAL AYTAÇ Yaşam
Hız sınırı tabelasını 70 ile değiştirdiler: 400 sürücü radara yakalandı!
  • ABONE OL

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Haldensleben kasabasında, kötü bir şaka yüzünden yaklaşık 400 sürücü haklarında hız cezası kesilecek hale geldi. Biri, hız sınırı 50 olan bir yola 70 yazan sahte bir levha koydu. Hemen ilerideki mobil radar araçları yakaladı. Polis şakacıları arıyor.

Hız sınırı tabelasını 70 ile değiştirdiler: 400 sürücü radara yakalandı!

OLAY NASIL YAŞANDI?

Eylül ayının başında, Magdeburg'un yaklaşık 22 kilometre kuzeybatısındaki Haldensleben'de, Magdeburger'de bilinmeyen kişiler hız sınırı levhasını değiştirdi. Şehir merkezine doğru uzanan bu yol kesiminde geçerli sınır 50 km/s'ydi, ama yola 70 km/s yazan bir levha konuldu.

Hız sınırı tabelasını 70 ile değiştirdiler: 400 sürücü radara yakalandı!

Levhanın hemen ilerisinde ise belediyenin mobil hız ölçüm cihazı duruyordu. Cihaz hala 50 km/s'ye göre çalışıyordu. Sahte levhaya güvenen sürücüler, kendi bildiklerine göre kurallara uyarak ilerlerken radara yakalandı. Belediye çalışanları sahte levhayı fark edip kaldırdığında, cihaz yaklaşık 400 aracı kaydetmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Hız sınırı tabelasını 70 ile değiştirdiler: 400 sürücü radara yakalandı!

NEDEN KİMSE ŞÜPHELENMEDİ?

Yolun geçtiği bölge, işletmelerin ve akaryakıt istasyonlarının bulunduğu şehir içi bir alan. Böyle bir yerde 70 km/s'lik bir sınır sürücülere inandırıcı geliyor. Sahte levha da gerçeğine yeterince benziyordu.

Hız sınırı tabelasını 70 ile değiştirdiler: 400 sürücü radara yakalandı!

CEZALARIN HEPSİ İPTAL EDİLDİ

Burada asıl sorun, levhanın ne zaman değiştirildiğinin tam olarak bilinmemesiydi. Bu durumda hangi sürücünün gerçekten kandırıldığını, hangisinin bilerek hız yaptığını ayırt etmek mümkün değildi.

Hız sınırı tabelasını 70 ile değiştirdiler: 400 sürücü radara yakalandı!

Belediye, birkaç haftalık bir değerlendirmenin ardından ilgili dönemdeki tüm ihlalleri iptal etmeye karar verdi. Bu karar, 70 km/s'nin de üzerinde giden sürücüleri de kapsıyor.

Hız sınırı tabelasını 70 ile değiştirdiler: 400 sürücü radara yakalandı!

Almanya'da genel ilke de bu yönde: Bir sürücünün güvenebileceği şey, yoldan geçerken bir bakışta görebildiği trafik işaretleri. Sahte de olsa gerçek gibi görünen bir levhaya güvenen kişinin cezalandırılması zor.

Hız sınırı tabelasını 70 ile değiştirdiler: 400 sürücü radara yakalandı!

ŞAKACILARIN BAŞI DERTTE

Şakacılar henüz bulunamadı. Polis olayla ilgili soruşturma açtı ve tanıklara çağrı yaptı.

Hız sınırı tabelasını 70 ile değiştirdiler: 400 sürücü radara yakalandı!

Alman yetkililer, trafik işaretlerini değiştirme yetkisi olan biri gibi davranmanın iki yıla kadar hapis cezası gerektirebilecek bir suç olduğunu, ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye atma suçlamasıyla da karşılaşabileceklerini belirtiyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hız sınırı tabelasını 70 ile değiştirdiler: 400 sürücü radara yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA