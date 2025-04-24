Hız ve makas ölümle bitti

Antalya'da kuaförlük yapan Muhammed Çağatay Gürler (19), önceki gece iddiaya göre Kepez ilçesindeki Gazi Bulvarı'nda aracıyla aşırı hız yaparak ve makas atarak ilerlemeye başladı. Ancak 15 Temmuz Şehitleri Köprülü Kavşağı'nda kontrolünü kaybedince Mahmut C.Ş.'nin kullandığı araca yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç bariyerlere çarparak takla attı. Bu sırada, emniyet kemeri takılı olmadığı için açılan kapıdan yola fırlayan sürücüsü Muhammed Çağatay Gürler ağır yaralandı. 3 arkadaşı ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada takla atan otomobilin motoru çarpmanın şiddetiyle yerinden çıkarak yaklaşık 50 metre uzağa fırladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Çağatay Gürler doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gürler, dün gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Anne Gülcan Gürler'in "Oğlum kalk ne olur" feryatları yürekleri dağlarken aile ise kornealarını bağışladı. Yakınlarından Mehmet Akif Kababaş, emniyet kemerini takmadığı için vefat ettiğini söyledi. Annesi 'En azından oğlum dünyayı görmeye devam edecek' dedi.Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, Muhammed Furkan Ulupolat'ın kullandığı kamyonet, dün sabah saat 07.00 Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bisikletle seyir halinde olan Muhammed Mehdi Çelik'e (13) çaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu küçük çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü Ulupolat ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Osmaniye'de, İsmail Hakkı İ.'nin (33) kullandığı otomobil, Sakızgediği mevkiinde önünde giden Y.E. idaresindeki TIR'ın çekicisine çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü İsmail Hakkı İ.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Aksu köyü yolunda kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü Yusuf Burgucu hayatını kaybetti.Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin çarptığı traktördeki Emine Çınar hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı.