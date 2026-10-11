Hızlandı mesafeler kısaldı kavuşmalar

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde dün ilk sefer yapıldı. Edirne Garı'ndan hareket eden 221 yolcu kapasiteli treni deneyimlemek isteyen yolcular, ailelerinin ve akrabalarının yaşadığı yerlere ulaşmak için hızlı treni tercih etti.

Edirne'de üniversite eğitimi gören Birsu Kocayiğit, ailesinin yaşadığı Babaeski'ye gitmek için trene bindi. Kocayiğit, "Edirne'de üniversite okuyorum. Ailem Babaeski'de yaşadığı için bugün hem treni deneyimlemek hem de onların yanına gitmek için kullanıyorum. Daha önce Babaeski'de durak yoktu. Ailemin yanına yeni bir durak açıldığı için kolaylıkla gidebiliyorum. 19 dakika sürüyor. Gerçekten süreyi kısalttı. Benim için çok büyük kolaylık oldu. Sürekli gidip geleceğim artık" dedi.

Serhat Mirin de "Lüleburgaz'a akrabalarımın yanına gidiyorum. Treni deneyimlemek için bindim. İnşallah ülkeyi hızlı tren anlamında daha fazla demir ağlarla örerler" diye konuştu. Tunay Çekirge de hızlı trenin Edirne için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bu hattın açılmasından çok memnunum. Edirne olarak güzel bir şey olmuş. Hayırlı olsun. Eskiden 4-4.5 saatti. Şu an 50 dakika diyorlar. İyi oldu yani."

HIZ VE KONFOR BULUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hizmete sunulan en yeni hızlı tren hattını değerlendirdi. Uraloğlu, "Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi hızlı tren konforuyla buluşturduk. Hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısını 11'den 14'e yükselttik. Çerkezköy-Edirne tren seferlerimizi de Edirne'den başlattık. Böylece iki merkez arasındaki seyahat süresi 54 dakikaya kadar düştü. Hızlı tren ağımızı Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattımızla birlikte 2 bin 604 kilometreye yükselttik" dedi.