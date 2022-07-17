Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kimler?

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW KONUSU

Amerika'nın sadık bir ajanı olan Luke Hobbs ile eski bir İngiliz askeri elit ajanı Deckard Shaw, yıllar boyu birbirlerini yenmeye çalışsalar da bu kez birlikte hareket etmek zorundadır. İnsanlık, büyük bir biyolojik tehdit ile karşı karşıyadır. Siber genetik ile güçlendirilmiş anarşist Brixton, insanlığın değişmesine neden olabilecek olan biyolojik virüsü ele geçirir. Dünyayı tehlikeye sokan Brixton'ı yenmek zorunda olan iri kıyım kanun adamı Hobbs ile kanunları hiçe sayan Shaw'un güçlerini birleştirip, birlikte mücadele etmekten başka şansı yoktur.