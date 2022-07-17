Haberler Yaşam Haberleri Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 17.7.2022 16:05

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kimler?

17 Temmuz Pazar akşamı Kanal D ekranlarına gelecek olan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrollerinde Dwayne Johnson, Jason Statham ve Idris Elba’nın yer aldığı film aksiyon ve macera türlerindedir. 2017 yılı ABD yapımı olan ve yönetmen koltuğunda David Leitch’in oturduğu Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kimler?

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kimler?

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi 17 Temmuz Pazar akşamı sinemaseverlerle buluşacak. Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi olarak bilinen bu filmde insanlığı tehlikeye sokan bir güce karşı birlikte hareket etmek zorunda kalan Hobbs ve Shaw'un hikayesi anlatılıyor. Peki; Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kimler?

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW KONUSU

Amerika'nın sadık bir ajanı olan Luke Hobbs ile eski bir İngiliz askeri elit ajanı Deckard Shaw, yıllar boyu birbirlerini yenmeye çalışsalar da bu kez birlikte hareket etmek zorundadır. İnsanlık, büyük bir biyolojik tehdit ile karşı karşıyadır. Siber genetik ile güçlendirilmiş anarşist Brixton, insanlığın değişmesine neden olabilecek olan biyolojik virüsü ele geçirir. Dünyayı tehlikeye sokan Brixton'ı yenmek zorunda olan iri kıyım kanun adamı Hobbs ile kanunları hiçe sayan Shaw'un güçlerini birleştirip, birlikte mücadele etmekten başka şansı yoktur.

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW OYUNCULARI

Bu seride, Luke Hobbs ve Deckard Shaw karakterlerine spin-off filmi çekilmeye karar verilmiştir. Başrollerde Dwayne Johnson ve Jason Statham baş karakterlerde ve Vanessa Kirby Deckard Shaw'ın kız kardeşini canlandırıyor ve "Hattie Shaw" olarak kadroya girmiştir. Idris Elba ise kötü karakteri canlandırıyor.

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Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kimler?
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