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Giriş Tarihi: 30.11.2023

Hızlı yürümek diyabet riskini azaltıyor

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Hızlı yürümek diyabet riskini azaltıyor
İngiltere merkezli Independent haber sitesinde yer alan bir araştırma, yürüme hızınızı artırmanın Tip 2 diyabet geliştirme riskinizi azaltabileceğini gösterdi. Londra Emperyal Koleji, İran'daki Tıp Bilimleri Üniversitesi ve Norveç'teki Oslo New University Koleji'nden araştırmacılar, 1999 ile 2022 arasında yayımlanan ve 3 ila 11 yıllık takip sürelerini içeren 10 çalışmayı inceledi. Araştırmacılar, saatte 3 kilometreden daha hızlı yürüyen kişilerin diyabete yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu, saatte 6 kilometreden daha hızlı ve uzun adımlar atanlarınsa risklerinin yüzde 39 oranında azaldığını tespit etti.

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Hızlı yürümek diyabet riskini azaltıyor
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