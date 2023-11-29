Hızlı yürümek diyabet riskini azaltıyor

İngiltere merkezli Independent haber sitesinde yer alan bir araştırma, yürüme hızınızı artırmanın Tip 2 diyabet geliştirme riskinizi azaltabileceğini gösterdi. Londra Emperyal Koleji, İran'daki Tıp Bilimleri Üniversitesi ve Norveç'teki Oslo New University Koleji'nden araştırmacılar, 1999 ile 2022 arasında yayımlanan ve 3 ila 11 yıllık takip sürelerini içeren 10 çalışmayı inceledi. Araştırmacılar, saatte 3 kilometreden daha hızlı yürüyen kişilerin diyabete yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu, saatte 6 kilometreden daha hızlı ve uzun adımlar atanlarınsa risklerinin yüzde 39 oranında azaldığını tespit etti.