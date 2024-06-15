Hizmet belediyeciliği bitti, hezimet belediyeciliği başladı

Trabzon'da AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, Önceki dönem Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hayata geçirdiği Trabzon'a nefes aldıracak projelerden Seyir Terası'nı tamamlayarak ücretsiz vatandaşın hizmetine sunmuştu. CHP'li Ortahisar Belediyesi ise seyir terası girişine bilet satış noktası kurarak, ziyaretçilerden ücret almaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, "CHP'li Ortahisar Belediyesi tarafından dün ziyaret ettiğim muhteşem Boztepe "seyir terası "Bugün paralı olmuş. AK Parti belediyeciliği ile CHP belediyeciliği arasındaki fark bu işte havadan bile para alacaklar" dedi.

BELEDİYECİLİK BUNLARIN İŞİ DEĞİL

Çebi, Trabzon turizmine önemli katlıları olan seyir terasını belediye başkanımız sn Ahmet Metin Genç halkımızın yerli yabancı turistlerin ücretsiz hizmetine sundu. Bir çok yalan vaatle gelen CHP belediyesi hemen geçişleri Yerli 30 tl Yabancı 60 tl ücretli yaptı .Sosyal belediyecilik kültürel belediyecilik adı altında ahkam kesenler halkımızı aldatanlar hüsran belediyeciliğinden başka bir şey değildir. Belediyecilik bunların işi değildir Hizmet bunların hamurunda yoktur. Yatırım bunların ruhuna uzaktır" dedi.

YAKINDA BELEDİYE BİNASINA GİRİŞİ DE ÜCRETLİ YAPARLAR!

Sosyal projeler kar maksatlı olmadığını belirten Çebi, "Kültürel ve turizme yönelik projeler para kazanma hedefi ile yapılmaz . Şehrin marka değerini artırmak daha fazla turist çekmek hedefi belediyelerin esas görevidir. Bunlar şehre gelen yabancı turistlerden de rahatsızdırlar Yakında belediye binasına girişleri de ücretli yaparlar"