HKÜ kitapseverlerle buluştu

118 yayınevi ve 70 yazarın katıldığı kitap fuarında merkezi konumda hizmet veren stantta, HKÜ Yayınevi tarafından basılan eserlerin yanısıra HKÜ'lü akademisyenler tarafından yazılan kitaplar da ziyaretçilerle buluşturuluyor.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 6. Şahinbey Kitap Günleri'nin açılışına; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola ve Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, paydaş kurumların temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci ile vatandaşlar katıldı.

HKÜ olarak böylesine önemli bir organizasyona paydaş olmaktan ve fuarda stant açarak üniversite yayınlarını okuyuculara sunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, "Başarı kapılarını açan kitaplarla bizi buluşturarak, toplumumuzun kitap okuma alışkanlığını teşvik eden bu etkinlikleri desteklemeye, kütüphane koleksiyonlarımızı sürekli olarak güncellemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Başta sayın bakanlarımız ve valimiz olmak üzere, fuarı ve HKÜ standını ziyaret eden tüm kitap dostlarına teşekkür ediyoruz" dedi.