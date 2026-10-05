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Giriş Tarihi: 5.10.2026 11:30

HKÜ TEKNOFEST’ten 6 ödülle döndü

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği projeler, TEKNOFEST 2026’da bir birincilik, iki üçüncülük ve üç özel ödül kazandı. Viento Takımı, geçen yılki başarısını tekrarlayarak hem birinciliği hem de TUSAŞ Özel Ödülü’nü yeniden aldı. Takımların ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

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MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
HKÜ TEKNOFEST’ten 6 ödülle döndü
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) takımları, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2026'yı toplam altı ödül ve dereceyle tamamladı. Öğrenciler; insansız hava araçları, su altı sistemleri, roket ve robotik alanlarında geliştirdikleri projelerle yarıştı. Uluslararası Sabit Kanatlı İHA Yarışması'nda HKÜ TEKNOGARAJ Viento Takımı birinci oldu ve TUSAŞ Özel Ödülü'nü kazandı. Takım, 2025'te elde ettiği iki başarıyı bu yıl da tekrarladı.HKÜ TEKNOGARAJ MERGENİYE Takımı, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda üçüncülük elde etti. Su Altı Roket Yarışması'nda ise HKÜ TEKNOGARAJ Meftun-u Roket Takımı üçüncü oldu. Bu üç takım, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Organizasyonda HKÜ TEKNOGARAJ Skyrise Rocket Team, En İyi Takım Ödülü'ne; HKÜ TEKNOGARAJ TITANCORE Takımı da En Özgün Robot Ödülü'ne layık görüldü. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, farklı teknoloji alanlarında elde edilen sonuçların öğrencilerin üretme ve geliştirme kapasitesini gösterdiğini söyledi. Viento Takımı'nın iki yıl üst üste birincilik ve TUSAŞ Özel Ödülü kazanmasına dikkat çeken Küçükerdoğan, üniversitenin öğrencilerin teknoloji projelerine desteğini sürdüreceğini belirtti.

#TUSAŞ #HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ #BAŞKAN ERDOĞAN
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HKÜ TEKNOFEST’ten 6 ödülle döndü
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