HKÜ’de akademik ödül töreni

HKÜ'de terfi alan aynı zamanda üniversiteye 2023 yılında en çok katkı veren akademisyenlere ödül, başarı belgelerinin sunulduğu ve toplam 241 ödülün verildiği, "Akademi Ödül Töreni" HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu'nun katılımıyla gerçekleşti. HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu törende yaptığı konuşmada, "Her yıl spordan sanata, sağlıktan teknolojiye birçok alanda örnek projeler hayata geçiren üniversitemizin, küresel ve bölgesel gelişmeleri de yakından takip eden hocalarımızın çeşitli platformlarda bölgemizdeki gelişmelere gerçekçi ve bilimsel analizleri ile gündemi yorumlarken toplumun bilgi ihtiyaçlarına ışık tutmaktadır. Yine uluslararası yükseköğretim müfredatı ve güncellemelerini yakından takip eden ve sürekli yenilenen dijital öğrenim ve yeni bilimsel yaklaşımları araştıran, değişimi hızlanan eğitim sistemlerini sürekli güncel olarak takip eden ve bu yeni müfredatları öğrenim sistemimize yansıtılarak öğrencilerimizle buluşturulmasını sağlamak mütevelli heyetimiz olarak siz kıymetli akademisyenlerimizden en temel beklentimizdir. Bugünlere gelen üniversitemizde emeği geçen herkese başta maddi ve manevi desteklerini ilk günden itibaren üniversitemizden esirgemeyen Mütevelli Heyeti Başkanımız Cemal Kalyoncu'ya huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; "Kurulduğu günden itibaren üniversitemizin başlıca amacı akademik bilgisi ve mesleki donanımı yüksek, milli birlik şuuruna sahip değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek ve ülkemizin geleceğinin biçimlenmesine katkıda bulunmaktır. 2023 yılı, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması sıralamasına göre üniversitemiz Türkiye'deki 200 üniversite arasından "genel memnuniyet" sıralamasında 8.'inci sıraya yükselmiştir. Türkiye'deki 74 vakıf üniversitesi arasında da 3.'üncü sırada yer almaktadır. Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu alanında öğrencilerin beklentilerini en üst düzeyde karşılayan "A+ bir üniversite" notunu almıştır. Aynı zamanda Times Higher Education tarafından açıklanan "2024 Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması" sonuçlarına göre Üniversitemiz, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içinde yer alan "Sağlık ve Kaliteli Yaşam" kategorisinde dünyada 1001+ bandında; Türkiye'de vakıf üniversiteleri arasında 26., tüm üniversiteler arasında ise 74. sırada yer almıştır. Kampüsümüz son iki yıldır GreenMetric tarafından da Yeşil Kampüs sıralamasında dünyanın en yeşil ilk 250 kampüsü arasında gösteriliyor" dedi.

AKADEMİSYENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yaptıkları bilimsel çalışmalar ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin akademik performansına en çok katkıyı sunan öğretim elemanları, törende ödül heyecanı yaşadı. Bu kapsamda; Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine giren, akademik teşvik puanı en yüksek olan, saygın indeksli dergilerde en çok yayın yapan, saygın indeksli dergilerde en çok atıf alan, TÜBİTAK proje başvuruları kabul edilen, ulusal/uluslararası patenti tescillenen, akademik teşvik puanı en yüksek olan, akademik unvanları yükseltilen ve Times Higher Education (THE), UI GreenMetric Yeşil Kampüs ile Beslenme ve Fiziksel Aktivite Dostu çalışma gruplarında ve 2024 yılında akredite edilen bölümlerde yer alan akademisyenlere ödülleri takdim edildi.