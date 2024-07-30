Hobisi gelir kapısı oldu

Bağcılar'da yaşayan 52 yaşındaki Fidan Kayıkçı, 6 yıl önce Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'ne kayıt yaptırdı. Hobi olarak ahşap yakma sanatıyla ilgilenen Kayıkçı, geçen sürede kendini geliştirdi. Kendisine ahşap yakma sanatını meslek edinen Kayıkçı'nın el işleri önce yakın çevresinden daha sonra ise yurtiçi ve yurtdışından alıcı bulmaya başladı.

KAYIKÇI , "BURASI BANA MADDİ VE MANEVİ AÇIDAN İYİ GELDİ"

Kursun kendisine hem maddi hem de manevi anlamda çok büyük katkılar sağladığını söyleyen Kayıkçı, "Buraya başlamadan önce içine kapanık biriydim. Kimseyle iletişimim yoktu. Aşırı asık yüzlüydüm kimseyle konuşmazdım. Benimle de konuşulmasını istemezdim. Burası bana iyi geldi. Şu anda çok iyiyim. Kullandığım ilaçlar da vardı artık kullanmıyorum. Tanıştığım hocam ve arkadaşlarım sayesinde sosyalleştim" dedi.

"ÜNİVERSİTEDE OKUYAN KIZIMA DESTEK OLUYORUM"

Ahşap yakma sanatına da ilgi duyduğunu dile getiren Kayıkçı, "Zamanla eserler ortaya çıkarmaya başladım. Hobi olarak yaptığım bu sanat, şimdi benim adeta işim haline geldi. Kazandığım parayla hem eve ekonomisine katkı sağlıyorum hem de üniversitede okuyan kızımade stek oluyorum. Kıyafet, yemek, ulaşım her ne konuda olursa olsun ona maddi olarak yardımcı oluyorum" diye konuştu.

YETENEKLERİ KEŞFETME İMKANI SUNUYOR

Kursiyerlerin emeklerinin karşılığını almalarından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise şunları söyledi: "Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'miz ilçede yaşayan kadınlara yeteneklerini keşfetme imkanı sunuyor. Her kursiyerimiz kendine uygun bir kursta eğitim görüyor. Başarıyla eğitimi tamamlayan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" dedi.