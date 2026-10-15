Hoffenheim - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA İKİNCİ GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona üç puanla başladı. Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanında da kazanarak lig aşamasında üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor.

Alman temsilcisi Hoffenheim ise Avrupa Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında OFI Girit'e 2-0 mağlup oldu. Kendi sahasında oynayacağı mücadelede puan arayacak olan Hoffenheim karşısında Beşiktaş'ın nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör