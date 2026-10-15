Hoffenheim - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı

Avrupa'da başarılı sonuçlar almayı hedefleyen Beşiktaş, Hoffenheim karşısında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Almanya'da oynanacak kritik mücadele öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve canlı izleme seçenekleri merak konusu oldu.
UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Hoffenheim - Beşiktaş maçı, 15 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Almanya'nın Sinsheim kentinde oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
Mücadeleye Rhein-Neckar-Arena ev sahipliği yapacak. Karşılaşmada Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynayacağı karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden takip edebilecek.
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona üç puanla başladı. Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanında da kazanarak lig aşamasında üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor.
Alman temsilcisi Hoffenheim ise Avrupa Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında OFI Girit'e 2-0 mağlup oldu. Kendi sahasında oynayacağı mücadelede puan arayacak olan Hoffenheim karşısında Beşiktaş'ın nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.