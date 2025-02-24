Holiganların saldırdığı savcı konuştu

İstanbul Kadıköy'de 7 ay önce Fenerbahçe maçı çıkışında otopark sırasında arkadaki araçta bulunan iki kişi tarafından darbedilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen o anları anlattı. Savcı İşçimen, "Gözü dönmüş şekilde hücum edip 'geber' dedi ve darbetti. Neredeyse adam öldürme sınırında saldırgan hareketlerde bulundular." diyerek sanıkların üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.Savcı İşçimen, 31 Ağustos 2024'te Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası otopark sırası yüzünden saldırıya uğradı. Otopark çıkışında sıra bekleyen savcı, arkadaki araç sürücüsü Erol Gök'ün kornaya basıp selektör yaparak rahatsızlık vermesiyle tartışma yaşadı. Gök, İşçimen'i defalarca yumrukladı. Savcı İşçimen, hasta olduğunu söylemesine rağmen şiddetin devam ettiğini söyledi. Pandemi döneminde iki kez kalbinin durduğunu ve olay günü İstanbul'a tedavi için geldiğini belirten İşçimen, saldırının vahim sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Sanıkların pişman olmadığını vurgulayarak üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.