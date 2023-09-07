Hollanda’da yaşamını yitiren Türk işçi Silopi’de toprağa verildi

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde bir Türk firmasında işçi olarak çalışan Hamit Altürk, 27 Ağustos 2023 tarihinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonrası ağır bir şekilde hastaneye kaldırılan Altürk bir hafta sonra hayatını kaybetti. Türkiye'ye getirilen Altürk'ün cenazesi Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa verildi.

Hollanda'da hayatını kaybeden Hamit Altürk'ün ailesi ise olayın aydınlatılmasını istiyorlar. Eşinin faillerinin bulunmasını isteyen Asya Altürk devlet büyüklerinden olayın aydınlığa kavuşması için yardım beklediklerini söyledi.

Hamit Altürk'ün kuzeni Yasemin Özdemir ise, şunları söyledi: "Hamil Altürk 6 ay önce Hollanda'ya çalışmaya gitti. Saldırıya uğradı 10 gün önce, bir hafta boyunca hastanede kaldı. Bir hafta sonrada vefat haberi geldi. Bizimle ilgilenen konsolosluğa teşekkür ediyoruz. Bu süreçten sonra Hamit Altürk arkasında 4 yetim çocuk bıraktı. Devletin buna el atmasını istiyoruz. Bunlara yardımcı olmasını istiyoruz. Failinin bulunmasını istiyoruz. Büyüklerimizin elinden ne geliyorsa yapmalarını istiyoruz."