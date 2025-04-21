Hollanda’dan geldi Karaman’da lale ekti

Hollanda'da uzun süre lale soğanı üretiminde çalışan Latif Ateş, Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra 2015'te doğup büyüdüğü Kızılkuyu köyünde babadan kalan tarlalarında lale soğanı üretmeye karar verdi. Kurduğu firma ile 50 dekarlık alanda ürettikleri lale soğanlarını büyük bir çoğunlukla yurtiçindeki belediyelere verdiğini ifade eden Ateş, "Bunun yanında yakın doğu ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerine ihracatımız var. Büyük marketlere veriyoruz. Şu anda ülkemizde lale soğanı üretimi yapan tek firma biziz. Bu yıl 15 milyona yakın lale soğanı sökmeyi bekliyoruz" dedi.

'BU YIL 200 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ'

Lalelerin Nisan ayının ortalarında açmaya başladığını belirten Ateş, "Köyümüz ve ilçemiz lale üretiminden sonra oldukça tanınmaya başladı. Lale soğanları açtığında bahçemize insanlar bireysel olarak, turlar aracılığıyla gelip gidiyorlar. Bunun yanında fotoğraf sanatçıları çok fazla ilgi gösteriyor. Turlar arayıp bilgi alıyorlar. Bir haftadır bahçemiz ziyarete açık. Bu yıl şu ana kadar yaklaşık 200 bin kişi lale tarlalarını ziyaret etti. Bu sayının 300 bine ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.