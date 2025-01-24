Honduras’ın ormanları TİKA’yla güvende

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 2013 yılında Honduras'ta ortaya çıkan ve hızla yayılan Dendroctonus frontalis türü kabuk böceği istilasına karşı ülkeye verdiği büyük destekle zafere ulaştı. TİKA, 2017 yılında Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da yer alan ICF bünyesinde, Orta Amerika'nın ilk biyolojik kontrol amaçlı laboratuvarını kurdu. 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in adını taşıyan bu laboratuvarda, ormanlara zarar veren çam kabuğu böcekleri istilasıyla mücadele edebilecek başka bir böcek türünün üretimine başlandı. İHA'larla desteklenen ve yıllarca süren mücadele sonunda Honduras'ın ünlü çam ormanları yok olmaktan kurtarıldı. AA