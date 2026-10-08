Hopa’da heyelan dehşeti! Dev kayalar TIR parkına düştü: 1 ölü

Sabah saatlerinde Hopa ilçesi Esenkıyı mevkisindeki TIR Parkı'nda meydana gelen olayda, yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları, büyük bir gürültüyle park alanındaki araçların üzerine düştü. Heyelan sırasında bir tanker yan yatarken, bazı araçlar ise dev kaya kütlelerinin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, heyelan bölgesinde yeni bir kaya kopması ve heyelan ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemi aldı.

ENKAZDAN ACI HABER

Ekiplerin yürüttüğü arama-kurtarma çalışmaları sırasında kayaların altında bir kişinin bulunduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, enkaz altında kalan Kasım Topaloğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Bölgede arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, ekipler yeni bir heyelan yaşanmaması için yamaçta da inceleme başlattı.