Hormonlu notlar YKS’de sıralamaları altüst etti

milyona yakın adayın yarıştığı YKS ile ilgili istatistikler ÖSYM tarafından paylaşıldı. O veriler, sınava giren binlerce başarılı öğrencinin bu yıl da Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) mağduriyeti yaşadığını ortaya koydu. Hormonlu notlar bu yıl da sıralamaları altüst etti. Sınav başarısı yüksek ama mezuniyet notu düşük olan adaylar yerleştirme puanında çok aşağılara kadar inerken, sınav puanı düşük, ancak şişirilmiş notlar nedeniyle 100 tam puanlı mezunlar üst sıralara tırmandı. Sınavda oldukça yüksek netler çıkaran gençler diploma notu düşük olduğu için kendisinden daha az net çıkan bir adaydan neredeyse 5 bin sıra geriye düştü. Bu yıl TYT'de 390 puan alarak 88 bininci sıralara yerleşen bir adayın başarı sıralaması OBP eklenince 92 binlere geriledi. Bu durumdan en çok devlet okullarında okuyan öğrenciler mağdur oluyor. Devlet okullarında sınav ve sözlüler daha hakkaniyetli yapılıyor. Akademik başarısı çok yüksek olmayan ve bu özel okullarda okuyan öğrencilerin Ortaöğretim Başarı Puanı şişirilmiş notlar nedeniyle yükselmiş oluyor. Puanı 400 ama diploma notu 70 olan bir aday, başlangıçta 15 binlik dilime girerken, OBP eklenmiş yerleştirme puanı sıralamasını 24 bine geriletiyor. Diploma notu 95 olan bir diğer aday ise sınavda 385 puan alarak ilk 28 binde yer almasına rağmen yüksek diploma notuna sahip olduğu için yerleştirme puanında ilk 24 bin arasına girebiliyor. Öğrencilerin yerleştirme puanlarına okul notu katkısı 30 ile 60 puan arasında değişiyor.