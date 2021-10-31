Hostes dehşeti

Giriş Tarihi: 1.11.2021

Hostes Ayten A., bir arkadaşını da yanına alıp kumarda kazandıkları parayı vermeyen kabin amiri Fazlı A.’nın evine gitti. Darp edilip eli kolu bağlanan, balkondan atlayarak kaçan Fazlı A. şikâyetçi oldu