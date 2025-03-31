Hudut Kartalları bayramda da kuş uçurtmuyor

Iğdır'ın Aralık ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki 7'nci Hudut Bölüğü Subaşı Bölük Merkezi'nde görev yapan Hudut Kartalları, tamamı yerli, milli ve son teknolojik cihazlarla sınır hattında 7/24 görev yapıyor. Terör olaylarına karşı önlem alan Hudut Kartalları, sınır hattında dedektör, mayın arama köpekleri ve Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) ile arazi arama tarama faaliyeti yapıyor, mayın ve el yapımı patlayıcıya karşı tedbir alıyor. Gece-gündüz demeden görev başında Ramazan Bayramı'nı eli tetikte karşılayan askerler gözlerini bir an olsun sınır hattından ayırmıyor.İran sınırında görev yapan Özel Mayın Arama ve Temizleme Timleri (ÖMAT) uzaktan komutalı insansız mekanik mayın temizleme aracı (MEMATT) ile mayın temizleme operasyonlarını da aralıksız sürdürüyor. Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın eteklerinden geçen İran sınırına yapılan yüksek duvarlar güvenlik önleminin ilk aşaması. Dört metre yüksekliğindeki modüler beton duvar ve üzerindeki jiletli teller, sınırı geçmeye çalışanların önündeki en büyük engel. 7'nci Hudut Bölüğü Subaşı Bölük Merkezi'nin sorumluluğunda olan yaklaşık 42 kilometrelik sınır hattı boyunca duvar uzanıyor, aydınlatma ve yaklaşık 300 termal kamera sistemi, fotokapan ve sismik sensör sistemleri, dron ve dronsavar sistemleri ve elektro optik kule sistemleri bulunuyor.Türkiye'nin en doğusunda ve önemli bir kültür kavşağında yer alan Iğdır, Ermenistan, Azerbaycan'a bağlı Nahcivan Özerk Cumhuriyeti ve İran ile sınır komşusu. Türkiye'nin 3 ülkeye sınırı bulunan tek ili olan Iğdır'ın İran sınırındaki görevleri ile ilgili bilgi veren bölük komutanı, vazifelerinin hudut güvenliğini sağlamak ve nöbet, devriye, keşif ve gözetleme faaliyetleri ile karşı ülke hakkında bilgi toplamak olduğunu belirtti.