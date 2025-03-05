Hukuksuz ihale ısrarına Danıştay’dan red

Eski Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2019 yerel seçimleri kampanya sürecinde, denize sıfır belediye binasını yıkarak yerine Marmaris Yaşam Merkezi Projesi vaat etmişti. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan belediye binasının yeri ise bir süre otopark olarak kullanıldı. Aradan geçen süre içerisinde prestij projesi olarak duyurduğu vaadini hayata geçirmek için herhangi bir adım atmayan belediye, ardından halka danışmadan ticarethane yapmak için, geçen 24 Kasım 2023'te ihaleye çıktı. Taban alanı bin 673 metrekare arsaya, yap-işlet-devret modeliyle yapılacak 5 dükkân ve 78 ofis için, 25 yıl boyunca belediyeye yıllık 1 milyon TL ödenecekti.

AK PARTİ YARGIYA TAŞIDI

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Avukat Ayşegül Mungan mahkemeye başvurarak, ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulmasını talep etti. Proje alanında toplanan Marmarisliler, CHP'li belediyenin rant projesini sloganlar atarak protesto etti. Marmaris Belediyesi ise "İki kez ihaleye çıkıldı. En uygun teklifi veren katılımcıya ihale verilmiştir" açıklamasıyla yaşam merkezi vaadinden tek satır bahsetmemişti. Halkın tepkisine söz konusu bölgenin 25 yıllığına bir firmaya kiraya verilmesinin ardından bölgede inşaat çalışmaları başlamıştı.

DANIŞTAY NOKTAYI KOYDU

Söz konusu projeyle ilgili AK Partili Marmaris Belediye Meclis üyelerinin açtığı ihale iptali ve yürütmeyi durdurma davasında Muğla 2. İdare Mahkemesi 14 Mayıs 2024'te kararını vermişti. Marmaris Belediyesi'nin aldığı kararın yürütmesinin durdurulmasına hükmeden mahkeme, ihalenin hukuksuz olduğunu vurgulamıştı. Mahkemenin kararı, ihaleyi alan şirket tarafından temyiz edildi. Danıştay 13. Daire, temyiz istemini reddederek, Muğla 2. İdare Mahkemesinin kararını düzeltme yolu kapalı olmak üzere onayladı.

KAZANAN MARMARİS OLDU

Konuyla ilgili konuşan AK Parti Muğla İl Başkanlığı Siyasi Ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı avukat Ayşegül Mungan, "Hukuk mücadelemiz Danıştay'ın kararı ile son buldu. Bir hukukçu olarak Marmaris'imize böyle bir katkı sunmuş olmaktan mutluluk duyuyorum. Kazanan Marmaris oldu." dedi.