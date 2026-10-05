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Giriş Tarihi: 5.10.2026 11:36

Hükümlü genç cezaevinden izinli çıktı, babasını 10 kez bıçaklayarak öldürdü

Aydın’ın Germencik ilçesinde hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli çıkan Hayrettin Kuru (25) tartıştığı babası Mehmet Kuru'yu (49) bıçaklayarak öldürdü.

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Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Hükümlü genç cezaevinden izinli çıktı, babasını 10 kez bıçaklayarak öldürdü
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Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Germencik ilçesi İstasyon Mahallesi Kervan Sokak'ta meydana geldi. Hayrettin Kuru ile babası Mehmet Kuru arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hayrettin Kuru, babası Mehmet Kuru'yu çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı. Mehmet Kuru, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Kuru, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 10 bıçak darbesi aldığı öğrenilen Mehmet Kuru, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Bir süre önce hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtilen Kuru, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#AYDIN
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Hükümlü genç cezaevinden izinli çıktı, babasını 10 kez bıçaklayarak öldürdü
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