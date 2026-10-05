Hükümlü genç cezaevinden izinli çıktı, babasını 10 kez bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Germencik ilçesi İstasyon Mahallesi Kervan Sokak'ta meydana geldi. Hayrettin Kuru ile babası Mehmet Kuru arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hayrettin Kuru, babası Mehmet Kuru'yu çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı. Mehmet Kuru, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Kuru, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 10 bıçak darbesi aldığı öğrenilen Mehmet Kuru, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Bir süre önce hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtilen Kuru, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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