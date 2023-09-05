Hurda yığınına dönen otomobilden sağ çıktı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Belediye Mezbahanesi mevkiinde meydana gelen olayda B.K.'nin kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton aydınlatma direğine çarptı. Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü otomobil içerisinde sıkışan sürücü Taşköprü Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü B.K., Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ağır yaralanan B.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.