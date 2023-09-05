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Giriş Tarihi: 5.9.2023 14:15 Son Güncelleme: 5.9.2023 14:30

Hurda yığınına dönen otomobilden sağ çıktı

Kastamonu’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında aydınlatma direğine çarpan otomobil hurda yığınına döndü. Kazadan sürücü yaralı olarak kurtuldu.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Hurda yığınına dönen otomobilden sağ çıktı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Belediye Mezbahanesi mevkiinde meydana gelen olayda B.K.'nin kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton aydınlatma direğine çarptı. Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü otomobil içerisinde sıkışan sürücü Taşköprü Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü B.K., Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ağır yaralanan B.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hurda yığınına dönen otomobilden sağ çıktı
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