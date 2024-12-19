Hurdacıyı kaçırdılar 12 milyon TL istediler

İstanbul Avcılar'da bir iş yeri sahibinin oğlunu kaçırıp 13 milyon lira fidye isteyen 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı. Polis, Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'ndeki geri dönüşüm alanında hizmet veren iş yeri sahibinin oğlu Sinan Ünal'ı (35) polis gibi davranarak kaçıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin olayda kullandıkları otomobilin plakasından aracın kiralık olduğunu tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüpheliler Fatih E. (29), Sedat K. (30), Şahin Ş. (38) ve Sevilay S'yi (20) yakalamak için birçok adrese baskın yapıldı. Sık sık adres değiştiren zanlılar, bir süre sonra kaçırdıkları Sinan Ünal'ı, Silivri Cezaevi yakınlarında yolda serbest bıraktı.Polis ekipleri, Sinan Ünal'ı serbest bıraktıktan sonra Tekirdağ Çerkezköy'e kaçan Fatih E, Sedat K. ve Sevilay S'yi saklandıkları evde, Şahin Ş'yi de İstanbul'da yakaladı. Şüphelilerin, kaçırdıkları kişinin ailesini telefonla arayarak, polise gitmeleri veya herhangi bir hata yapmaları durumunda istedikleri paraya her seferinde 1 milyon lira ekleyeceklerini söyledikleri ve fidyeyi en son 13 milyon liraya çıkardıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli "birden fazla kişi tarafından birlikte silahlı yağma" suçudan tutuklandı.