Hüseyin Yurdusever ölmüştü: Cinayet şüphelisi sorguda bayıldı!

Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'ndeki Kazım Taşkent Şeker Fabrikası'nın arka girişinde, 4 Ekim'de aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı. Aileler arasındaki silahlı çatışmada Hüseyin T., oğlu Süleyman T. ile diğer gruptan Hüseyin Yurdusever silahla yaralandı. Kendi araçlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giden Hüseyin T. ve oğlu Süleyman T., tedavi altına alındı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Yurdusever ise olaydan 1 gün sonra hayatını kaybetti.