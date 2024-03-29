Hüsnü Şenlendirici: “Siyaset yapmaya değil, Sadık Başkan ile Bergama’ya hizmet etmeye varım”

31 Mart Mahalli ve İdari Seçimleri 'ne sayılı günler kala, Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Dr. Sadık Doğruer, Kontenjan 1. Sıra Adayı dünyaca ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ile doğup büyüdüğü Atmaca Mahallesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

HALKIN YOĞUN İLGİ VE SEVGİSİ İLE KARŞILAŞTI

Bergama Cumhuriyet Meydanı'ndan yoğun katılım ile gerçekleştirilirken kortej yürüyüşü ile Atmaca Mahallesi ziyareti gerçekleştiren Doğruer, halkın yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılaştı.

BERGAMA'NIN HER KÖŞESİ AYRI BİR DEĞER

Başkan Doğruer Bergama'nın her köşesinin çok kıymetli, adeta tarihi bir hazine olduğunun bilincinde olarak çalışma yaptığını belirterek "Bergama'mızın her köşesi ayrı bir değer burada, tarih, kültür, sanat insanla yoğrulmuş ve adeta Bakırçay'ın dünyaya açılan kapısı olmuştur. Atmaca mahallemizin artık iki kıymetli temsilcisi var. Meclis Üyesi adaylarımız kıymetli kardeşlerim ve Hüsnü Şenlendirici 31 Mart tarihinden itibaren Atmaca mahallemizin elçisi olacaklar. Siz isteyeceksiniz biz 7 gün, 24 saat, 365 gün, 5 yıl hizmetinizde olacağız. Devletimizin bütün kurumlarında Bergama'mız için mesai yapacak, hak ettiği bütün yatırımları ilçemize getirmek için gece-gündüz demeden çalışacağız. Hüsnü kardeşime katılıyorum. Biz bugün burada siyaset yapmıyoruz. Bizim Bergama için, Atmaca için projelerimiz var. Hizmet etmek istiyoruz. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, Bergama'nın 'Marka Şehir' vizyonuna kim daha iyi hizmet edecekse ona oy verin diyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Hüsnü kardeşimin söylediği gibi biz bunları daha önce yaptık. Şimdi sizlerle birlikte yapacağız. Hüsnü Şenlendirici markası Marka Şehir Bergama vizyonu ile birleşince kentimiz dünyada daha bilinir hale gelecek. Kültür sanat faaliyetleri ile adeta bir marka olan ilçemize gelen turist sayısını 5'e, 10'a katlayan projeler hayata geçireceğiz. Gençlerimize iş, aş, istihdam üreten sanayi bölgelerimiz olacak." dedi.

"SÖZ VERİYORUM…"

Başkan Doğruer yaptığı konuşmada Atmaca Mahallesi sakinlerinin belediyeden talep ve beklentilerini bildiğini hatırlatıp mini bir anket yaptı. Mahalle halkına ilk 1 yıl içerisinde düğün salonu, halı saha, çocuk parkı hizmetlerinden ilk olarak hangisini istedikleri sordu. Mahalle sakinlerinin hepsini istediğini belirtmesi üzerine Doğruer: "Anlaşılıyor ki hepsini istiyorsunuz. Bende size söz veriyorum. Atmaca mahallemizde 1 yıl içinde halı saha, düğün salonu ve çocuk parkını hayata geçireceğim. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

SADIK BAŞKAN'IN YANINDAYIM

Mahalle halkına seslenen dünyaca ünlü klarnet virtüözü Şenlendirici de, "Atmaca benim evim, hayatımın çok kıymetli bir bölümünün geçtiği ailemin, eşimin, dostumun yaşadığı mahalle. Sizler için en iyisini istiyorum. Sizler en iyisini hak ediyorsunuz. Ben burada siyaset yapmaya gelmedim. Ancak Sadık Başkan'ın Kınık'ta yaptıklarına adım adım şahit olmuş bir kardeşinizim. Aynısını ve daha fazlasını Bergama için, Atmaca için istiyorum. Sadık Başkanın yanındayım çünkü çocuklarımız daha güzel, daha temiz bir Bergama'da yaşayıp mutlu olsun istiyorum." dedi. Halkın yoğun sevgi gösterisi ile sonlanan programda mahalle halkı, Başkan Doğruer ve Şenlendirici ile bol bol resim çektirip sohbet etti.