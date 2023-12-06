Husumetli arkadaşların barışma buluşması kanlı bitti

Sarıyer Tarabya Ömertepe mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Eski sevgili olan Özlem Y. ile Akif Mehmet Ö. bir süre önce anlaşamayarak ayrıldı. Bu süreçte Özlem Y. Yunus Emre E. ile ilişki yaşamaya başladı. Ancak Özlem Y. bir süre sonra bu kez de Yunus Emre E. ile ayrıldı. İlişkisinin Akif Mehmet Ö. yüzünden bittiğini iddia eden Yunus Emre E., ona ölüm tehditleri savurmaya başladı. Bu durumdan haberdar olan Akif Mehmet Ö.'nün arkadaşı Cemil Can Çırak da husumeti sonlandırmak ve tarafları barıştırmak için arabuluculuk yaptı. Arabuluculuk buluşması sonrası taraflar konuşarak ayrıldı.

KONUŞMANIN ARDINDAN SİLAHLI SALDIRI OLDU

Olay günü Akif Mehmet Ö., arkadaşı Cemil Can Çırak ile görüştükten sonra onu evine bıraktı. O esnada evin önüne araçla gelip arkadaşları Yusuf B. ve Ali Emir D. ile birlikte bekleyen Yunus Emre E., Cemil Can Çırak'a evine gireceği esnada silahla ateş açtı. Göğsünden vurulan Çırak, kanlar içerisinde yere savrularak ağır yaralandı. Saldırının ardından Yunus Emre E., geldiği araca binerek hızla kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan Çırak hayatını kaybetti.

CİNAYET BÜRO 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Burak K., Özlem Y. ve Akif Mehmet Ö.'nün ifadesine başvurdu. Olayı gerçekleştiren şahsın Yunus Emre E. olduğunun belirlenmesi üzerine polis harekete geçti. Şahıs Maden Mahallesi'ndeki olaydan kısa bir süre sonra araçtaki 2 şahısla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.