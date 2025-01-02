Husumetli iki grubun tartışması kanlı bitti: 2 ölü!

Afyonkarahisar'da iddiaya göre, ilçeye bağlı Çiğiltepe köyünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflar birbirlerine av tüfekleri ve tabancalarla ateş etti.
Kavgada, H.G, (47) N.K. (47) ile H.G. (49) yaralandı. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.G. (47) ile N.K. (47) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kolundan yaralanan H.G'nin (49) ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilişkin soruşturma devam ediyor.