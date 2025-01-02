Husumetli iki grubun tartışması kanlı bitti: 2 ölü!

Kavgada, H.G, (47) N.K. (47) ile H.G. (49) yaralandı. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.G. (47) ile N.K. (47) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kolundan yaralanan H.G'nin (49) ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilişkin soruşturma devam ediyor.