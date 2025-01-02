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Giriş Tarihi: 2.1.2025 21:36

Husumetli iki grubun tartışması kanlı bitti: 2 ölü!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahla saldırdı. Meydana gelen olayda 2 kişi ölürken bir kişi de yaralandı.

AA
Husumetli iki grubun tartışması kanlı bitti: 2 ölü!

Afyonkarahisar'da iddiaya göre, ilçeye bağlı Çiğiltepe köyünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflar birbirlerine av tüfekleri ve tabancalarla ateş etti.

Kavgada, H.G, (47) N.K. (47) ile H.G. (49) yaralandı. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.G. (47) ile N.K. (47) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kolundan yaralanan H.G'nin (49) ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Husumetli iki grubun tartışması kanlı bitti: 2 ölü!
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