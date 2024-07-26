Husumetli olduğu abisini öldürdü, annesini ağır yaraladı

Konya'nın Akşehir İlçesinde yaşayan ve pazarcılık yaptığı öğrenilen 48 yaşındaki Ceylani Şahbaz, husumetli olduğu 61 yaşındaki abisi Kadir Şahbaz'ın evine giderek konuşmak istedi. Bu sırada konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine Ceylani Şahbaz yanında bulunan silahla abisi Kadir Şahbaz ve annesi Fadime Şahbaz'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine emniyet ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

KIZIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kadir Şahbaz'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, anne Fadime Şahbaz ise ağır yaralı olarak Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın emniyet ekiplerine haber verilmesinin ardından şüphelinin Akşehir İlçesinden Afyonkarahisar'a kaçtığı tespit edildi. Emniyet ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde şüpheli Ceylani Şahbaz, yanında bulunan kızı M.Ş ile birlikte olayda kullanıldığı silah, mühimmat bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.