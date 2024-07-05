Husumetli TIR sürücüleri kavşakta kavgaya tutuştu: 15 yaşındaki Mehmet öldü, babası ağır yaralı

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Sarıtopallı Mahallesi sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan TIR sürücüleri yolda karşılaştı. Araçlarını yol kenarına park eden sürücüler burada kavgaya tutuştu. Bıçakların kullanıldığı kavgada Halil Kurtboğan ile kendisini korumaya çalışan oğlu Mehmet bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Mehmet Kurtboğan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konya'ya sevk edilen babanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olaya karıştığı belirlenen Salih Kurtboğan (39), Abdulhamid Kurtboğan (36) ve Mustafa Ertem (40) gözaltına alındı.