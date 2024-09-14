Husumetliler kavgasından kan aktı! 1 kişi öldü

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde aralarında daha önce husumet olan iki kişinin pazar yerinde karşılaştı. Aralarında önce sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda S.A sert bir cisimle İ.F'nin kafasına vurunca İ.F'de yanında taşıdığı poşetten bıçağı çıkarıp S.A'ya bıçakla saldırdı.

İki husumetli arasında çıkan kavgada İ.F'nin bıçağı S.A'nın göğüs kısmına isabet edince S.A. ağır yaralı olarak yere yığıldı. Olayı görenler sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdiler. S.A. olay yerine gelen ambulans ile Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırılmasına rağmen kurtartılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda kafasına darbe alan İ.F'de polisler nezaretinde Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.