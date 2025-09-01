Husumetlilerin kavgasında kan aktı: Taksici hayatını kaybetti! Saldırganın rahat tavırları dikkat çekti

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ş. yanında bulunan bıçakla M.D.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan M.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler şüpheli H.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan M.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. M.D. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.D.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, ekiplerin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.



