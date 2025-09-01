Haberler Yaşam Haberleri Husumetlilerin kavgasında kan aktı: Taksici hayatını kaybetti! Saldırganın rahat tavırları dikkat çekti
Giriş Tarihi: 1.9.2025 21:37 Son Güncelleme: 1.9.2025 21:40

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki kişinin kavgasında, H.Ş., isimli şahıs yanında bulunan bıçakla M.D.’yi karnından bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan şüphelinin olay öncesi kameraya yansıyan rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğu Terminali Kümeevleri'nde meydana gelen olayda; daha önceden aralarında husumet bulunan M.D. ile H.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ş. yanında bulunan bıçakla M.D.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan M.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler şüpheli H.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan M.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. M.D. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.D.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, ekiplerin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, H.Ş.'nin olay öncesi rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin kameraya yansıyan fotoğrafında bıçak elinde gezdiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayı anlatan Muhammed Çoban, "Kalabalığı görünce olay yerine gittik. Taksici ağabeyin bıçaklandığını gördük. Eline taş alıp adama atmaya çalıştığında yere yıkıldığını söylediler. Su vermeye çalıştık. Bildiğimiz sağlık yöntemlerini uygulamaya çalıştık. Uyanık tutmaya çalıştık. Kan akan yeri kapattık. Nabzına baktık ama düşüyordu. Ambulans gelip götürdü" dedi.

