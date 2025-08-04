Husumetlilerin kavgasında sopa ve bıçaklar konuştu: 2 kişi yaralandı!

Olay Aksaray Yeni Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Savaş O. (30) ve Tolga D. (22) oto sanayide bir dükkanda karşılaştı. Eskiden gelen husumete dayalı burada önce sözlü olarak tartışan şahısların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Dükkan önünde birbirlerine giren şahıslardan Tolga D. yanında taşıdığı bıçakla kendine sopayla saldıran Savaş O.'yu karın ve dirseğinden bıçakladı.

ŞAHISLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Şahısların biri darp diğeri de bıçaklama sonucu yaralanırken, sanayi esnafı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polisin inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.