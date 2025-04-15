Husumetlilerine ateş edip müşteriyi öldürdüler! 40 yaşındaki iş insanı yemek yerken öldürüldü

İKİ AİLENİN HUSUMETİNDE YANLIŞ ADAM ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri yapılan çalışmalarda iş yeri sahibi aile ile başka bir aile arasında alacak verecek meselesinden husumet olduğu öğrenildi. İddiaya göre karşı aileden iş yerine yönelik gerçekleştirilen saldırıda olayla alakası olmayan olay sırasında sadece müşteri olarak içeride bulunan Koray İspir hayatını kaybetmişti.