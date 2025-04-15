Husumetlilerine ateş edip müşteriyi öldürdüler! 40 yaşındaki iş insanı yemek yerken öldürüldü

Pendik Yenişehir Mahallesinde 27 Mart günü gece saat 01:30 sıralarında meydana gelen olayda siyah lüks araç içerisinden seyir halindeyken iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda içeride müşteri olarak bulunan iş insanı Koray İspir öldü, 29 yaşındaki E.G. ve 40 yaşındaki Y.T. yaralandı.
İKİ AİLENİN HUSUMETİNDE YANLIŞ ADAM ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri yapılan çalışmalarda iş yeri sahibi aile ile başka bir aile arasında alacak verecek meselesinden husumet olduğu öğrenildi. İddiaya göre karşı aileden iş yerine yönelik gerçekleştirilen saldırıda olayla alakası olmayan olay sırasında sadece müşteri olarak içeride bulunan Koray İspir hayatını kaybetmişti.
POLİS ARACI SAKLADIKLARI OTOPARKTA BULDU
Sancaktepe'de bir adreste yakalanan şüphelilerden M.S. kaçarken attığını beyan ettiği yerde silah arandı ancak bulunamadı. Olaya karışan araç ise Sancaktepe'de bir otoparkta bulundu ve olay yeri inceleme şube müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
BAŞARILI İŞ İNSANI ÇIKTI
Öte yandan hayatını kaybeden iş insanı Koray İspir'in bir çok global firmada yöneticilik yaptığı öğrenildi.
İspir'in cenazesi 27 Mart günü Şakirin Camisinde kılınan namazın ardından Hekimbaşı aile kabristanına defnedildi.